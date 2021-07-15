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شحاتة: مافيش مهاجم هيلعب على حساب شريف في الأهلي

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد رضا شحاته، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، بالمستويات التي يقدمها محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وأكد شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه في وجود محمد شريف لن يتم منح الفرصة لأي مهاجم آخر للمشاركة مع الأهلي، خاصة في ظل تألقه الكبير جدًا في الفترة الأخيرة.

وأشار، "الأهلي والزمالك يسيران بشكل جيد جدا في بطولة الدوري هذا الموسم، وأتوقع استمرار المنافسة حتي اللحظات الأخيرة، كما أتوقع أن يحسم الأهلي اللقب لصالحه".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

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