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لم نحسم استمرارنا بعد.. تصريح مفاجئ من مدرب الإسماعيلي بشأن مستقبل الجهاز الفني

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي أنهم لم يحسموا قرار استمرارهم في قيادة الدراويش بعد.

وكان حمد إبراهيم قد تولى مهمة العمل في الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال في منتصف الموسم الحالي وقدموا نتائج إيجابية مع الفريق.

وقال حمد لبرنامج الماتش: لم نحسم قرارنا بالاستمرار في الإسماعيلي من عدمه.

وأضاف حمد في تصريحاته: هناك جلسة سيتم عقدها بين إيهاب جلال وإدارة الإسماعيلي لمناقشة متطلبات الموسم القادم.

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