مدرب سموحة: تغيير موعد مباراة بيراميدز "أربكنا"









تحدث أحمد صالح المدرب العام لفريق سموحة عن استعدادات فريقه الفترة الحالية لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال صالح لبرنامج الماتش منذ قليل: نخضع لبرنامح مكثف استعدادا لإستئناف مسابقة الدوري المصري وكأس مصر الفترة المقبلة.





وأردف مدرب سموحة: تغيير موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر بالتأكيد أربك حساباتنا بشكل كبير جدا".



