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مدرب سموحة: تغيير موعد مباراة بيراميدز "أربكنا"

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:58 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث أحمد صالح المدرب العام لفريق سموحة عن استعدادات فريقه الفترة الحالية لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال صالح لبرنامج الماتش منذ قليل: نخضع لبرنامح مكثف استعدادا لإستئناف مسابقة الدوري المصري وكأس مصر الفترة المقبلة.

وأردف مدرب سموحة: تغيير موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر بالتأكيد أربك حساباتنا بشكل كبير جدا".

وأضاف: تحدثنا مع أحمد عبد القادر قبل مواجهة الأهلي بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي، هو كان يحلم بالمشاركة في طوكيو.

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