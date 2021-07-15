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مدرب سموحة: تغيير موعد مباراة بيراميدز "أربكنا"
الخميس 15/يوليو/2021 - 05:58 ص
حسام مجدي
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تحدث أحمد صالح المدرب العام لفريق سموحة عن استعدادات فريقه الفترة الحالية لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال صالح لبرنامج الماتش منذ قليل: نخضع لبرنامح مكثف استعدادا لإستئناف مسابقة الدوري المصري وكأس مصر الفترة المقبلة.
وأردف مدرب سموحة: تغيير موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر بالتأكيد أربك حساباتنا بشكل كبير جدا".
وأضاف: تحدثنا مع أحمد عبد القادر قبل مواجهة الأهلي بسبب استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي، هو كان يحلم بالمشاركة في طوكيو.
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