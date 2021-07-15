مدرب كايزر تشيفز السابق: الأهلي قادر على الفوز بالنهائي ولكن









أكد شون بارتلت مدرب فريق كايزر تشيفز السابق، على صعوبة مباراة السبت بين الأهلي وفريقه السابق بنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال بارتلت لبرنامج الماتش: "أعرف موسيماني جيدا، سيكون حذر أمام كايزر تشيفز، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بشكل متوازن وبالتأكيد سيبحث عن الفوز.





وأردف: الفوز بفارق كبير للأهلي لن يكون بهذه السهولة، نعم الأحمر سوف ينتصر ولكن بنتيجة ليست كبيرة.



