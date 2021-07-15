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مدرب كايزر تشيفز السابق: الأهلي قادر على الفوز بالنهائي ولكن

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد شون بارتلت مدرب فريق كايزر تشيفز السابق، على صعوبة مباراة السبت بين الأهلي وفريقه السابق بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بارتلت لبرنامج الماتش: "أعرف موسيماني جيدا، سيكون حذر أمام كايزر تشيفز، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بشكل متوازن وبالتأكيد سيبحث عن الفوز.

وأردف: الفوز بفارق كبير للأهلي لن يكون بهذه السهولة، نعم الأحمر سوف ينتصر ولكن بنتيجة ليست كبيرة.

وأكد: إقامة المباراة في المغرب وظروف الفريقين الحالية ترجح كفة الفريق المصري بشكل كبير جدا.

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