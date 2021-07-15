مدرب الجونة: بواليا ليس ضعيفًا وموسيماني السبب في ظهوره بهذا المستوى













أكد رضا شحاتة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، ليس ضعيفًا كما يتردد خلال الفترة الأخيرة، بعد المستوى الذي به مع القلعة الحمراء، منذ انتقاله إلى الأحمر في يناير الماضي.





وقال رضا شحاته في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "والتر بواليا واجه نفس سوء الحظ الذي يواجهه الآن في أول 6 أشهر مع الجونة، وانتقل للأهلي وهو هداف الدوري".



