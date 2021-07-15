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رضا شحاتة يعدد أسباب نجاحه في الجونة

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن أسباب نجاحه مع الفريق طوال الفترة الماضية منذ أن تولى المهمة.

وأكد رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تربطه علاقة مميزة بإدارة الجونة منذ أن كان لاعبًا، وهو ما سهل مهمته كمدير فني داخل النادي.

وتابع، "الاستقرار الإداري في الجونة ساعدني على النجاح، وتعمدنا تقليل عدد اللاعبين في الفريق، وعدد اللاعبين المعارين لنا في التوقيت الحالي ثلاث لاعبين فقط من القطبين".

واستكمل، "إدارة النادي تدعمني بشكل مستمر، كما أن الإدارة تمنح الجهاز الفني الثقة، وهو من أهم عوامل النجاح".

واضاف، "التدريب في مصر تحديدًا ليس فنيات فقط، هناك عوامل أخرى عديدة قد تكون أهم للنجاح، ومنها كيفية التعامل مع اللاعبين نفسياً وكذلك كيفية إدارة الأزمات".

وأشار، "التدريب موهبة ولا يرتبط تمامًا بعامل السن، وشخصية المدير الفني أهم عوامل نجاحه، وهناك شعرة بين اقتراب المدير الفني نفسيًا من لاعبيه وفي نفس الوقت وجود هيبة له بينهم، والمدير الفني الأنجح هو من يجيد الفصل بين الأمرين".
 
كما ذكر أن العروض التي يتلقاها لاعبي الجونة أثرت قليلاً على تركيزهم في الجولات الأخيرة من الدوري، إلا أن الجهاز الفني تمكن من التعامل مع ذلك.

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