السفير المصري بالمغرب : نهائي دوري الأبطال بدون جمهور









كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا .





وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "جميع المباريات بالمغرب لم تشهد تواجد الجماهير، ونفس الشيء سينطبق على مباراة النهائي القاري بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس".



