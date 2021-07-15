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السفير المصري بالمغرب : نهائي دوري الأبطال بدون جمهور
الخميس 15/يوليو/2021 - 07:45 ص
أحمد عصام
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كشف أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، موقف حضور الجماهير في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وأضاف إبراهيم في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "جميع المباريات بالمغرب لم تشهد تواجد الجماهير، ونفس الشيء سينطبق على مباراة النهائي القاري بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس".
وتابع: "كما أن هناك اهتمام بالمارد الأحمر والمباراة ذات طابع خاص وتُقام في ظروف خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية بالمغرب نظراً لتداعيات فيروس كورونا".
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