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تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني اتفق مع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي على تجديد عقده الذي انتهى في نهاية يونيو الماضي.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع ميسي من أجل تجديد عقده لخمس سنوات.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يرى أنه قادر على مواصلة ارتداء قميص برشلونة لمدة خمس مواسم أخرى وهو أمر يشاركه النادي الكتالوني به من أجل بناء مشروع قوي يقوده البرغوث الأرجنتيني.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن  ميسي وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50% وقبل بالشروط التي وضعتها إدارة البرسا نظرًا للوضع المالي المُعقد الذي يمر به البلوجرانا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضحت  الصحيفة الإسبانية أن المال لم يكن أبدًا مشكلة في المفاوضات بل الضرائب كانت مسألة حساسة لأن كلا الطرفين لم يرغب في اتخاذ أي خطوة خاطئة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن  الأمر  يعتبر بمثابة اتفاق ولم يتم إبرامه بشكل نهائي لكن كل الأمور متقدمة جدًا وسيتوجب على محامي برشلونة وووالد ميسي ووكيل أعماله إنهاء تفاصيل العقد والتي من المُقرر أن يتم الإعلان عنها خلال أسابيع ومع نهاية شهر يوليو الحالي عن التجديد.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد سيكون 350 مليون يورو.




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