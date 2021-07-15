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موعد الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تنطلق أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021، 2022 يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس المقبل، بمباراة نارية تجمع بين فريق برينتفورد بنظيره أرسنال، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تستكمل منافسات الجولة الإفتتاحية ب7 مباريات مثيرة حيث ستقام 6 لقاءات في تمام الساعة والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث سيواجه مانشستر يونايتد فريق ليدز، وبيرنلي أمام برايتون، وتشيلسي ضد كريستال بالاس، وإيفرتون ضد ساوثهامبتون، وليستر سيتي ضد ولفرهامبتون، وأستون فيلا أمام واتفورد، فيما سيواجه ليفربول فريق نوريتش سيتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وتختتم الجولة يوم الأحد، مبارتين تجمع بين نيوكاسل مع وست هام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ثم توتنهام ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساء.

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