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شاهد.. فيديو للحظة حريق عقار ميدان الساعة في الطالبية
الخميس 15/يوليو/2021 - 04:42 ص
إيريني صفوت
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تداول عدد من أهالي منطقة الطالبية، وسكان العقارات المجاورة للعقار المحترق في ميدان الساعة، مقطع فيديو يوثق لحظات اندلاع الحريق الذي اندلع قبل قليل.
واندلع حريق هائل في عقار بميدان الساعة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بينما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
وتحاول قوات الحماية المدنية إنقاذ سكان العقار، ومحاصرة ألسنة اللهب.
وأوضح شهود عيان أن النيران اندلعت في معرض للسجاد، ثم امتدت إلى الطابق الأول في العقار.
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