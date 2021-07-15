مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدورى الإسبانى

ستفتتح منافسات الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد 2021، 2022 يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس القادم، بمباراة قوية تجمع بين فالنسيا ونظيره خيتافي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.





وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة الاولى بالدورى الاسبانى 2021/2022:-





-الجمعة 13 أغسطس:-





1- فالنسيا × خيتافي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





-السبت 14 أغسطس:-





1- أوساسونا × إسبانيول، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.





2- ريال مايوركا × ريال بيتيس، الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.





3- قادش × ليفانتي، الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة.





4- ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.





- الأحد 15 أغسطس:-





1- سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد، الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.





2- برشلونة × ريال سوسيداد، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.





3- إشبيلية × رايو فايكانو سوسيداد، العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.





-الاثنين 16 أغسطس:-





1- فياريال × غرناطة سوسيداد، الثامنة بتوقيت القاهرة.



