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مواعيد مباريات أتلتيكو مدريد الـ5 الأولى في الليجا الإسبانية
الخميس 15/يوليو/2021 - 05:52 ص
محمد سامي
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يريد نادي أتلتيكو مدريد الحفاظ على لقب الدوري الإسباني موسم 2021-2022، بعد أن توج باللقب الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الكبيرين برشلونة وريال مدريد.
وسيبدأ الروخي بلانكوس الليغا الإسبانية في موسمها الجديد، بمواجهات من العيار الثقيل، حيث في الجولة الأولى يلتقي مع سيلتا فيغو خارج الأرض يوم 15 أغسطس المقبل.
ويستقبل في الجولة الثانية فريق إليتشي يوم 22 من نفس الشهر، وعلى ملعبه أيضًا سيواجه نظيره فياريال يوم 29 من الشهر ذاته.
بينما في الجولة الرابعة سيخرج لملاقاة إسبانيول العائد مجددًا للدوري الإسباني يوم 12 سبتمبر القادم، وفي الجولة الخامسة يستضيف أتلتيك بلباو يوم 19 سبتمبر.
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