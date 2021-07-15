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مواعيد مباريات باريس سان جيرمان الـ 5 الأولي في الدوري الفرنسي 2021-2022

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يأمل نادي باريس سان جيرمان، في استعادة لقب الدوري الفرنسي الذي توج به نادي ليل الموسم الماضي، بفارق نقطة واحدة فقط، حيث حصل باريس على 82 نقطة، بينما ليل على 83 نقطة.

وكانت رابطة الأندية الفرنسية كشفت عن مواعيد مباريات الدوري الفرنسي في الموسم الجديد 2021-2022، أواخر شهر يونيو الماضي.

وسيبدأ الدوري الفرنسي يوم الأحد الموافق 8 أغسطس القادم، على أنّ ينتهي الموسم يوم السبت 21 مايو 2022.

وستكون الخمس مباريات الأولي لفريق باريس سان جيرمان، أمام كلًا من: تروا الصاعد إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، ثم ستراسبورج في الجولة الثانية.

ويواجه بريست في الجولة الثالثة، وريميس في الجولة الرابعة، بينما الجولة الخامسة يستقبل كليرمونت.

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