مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل





















كشف تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة سارة لجماهير برشلونة، بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق.





وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو الماضي، حيث لم يعد على ذمة النادي، وأصبح لاعبًا حرًا.





وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يرغب في الإعلان عن تجديد عقد ميسي، بنهاية الأسبوع المقبل، على حد أقصى.





ويتفاوض برشلونة مع ميسي حاليًا حول التوقيع على عقدٍ جديد، ينتهي في صيف 2023، علمًا بأن البرغوث الأرجنتيني لديه نية للعب في أمريكا، بعد هذا التاريخ.





وأضاف التقرير، أن تجديد عقد ميسي يتوقف حاليًا فقط على اللاعبين الراحلين وتقليص الرواتب.



