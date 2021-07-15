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تفاصيل الاتفاق الأخير بين برشلونة وميسي

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، صباح اليوم، عن كواليس الاتفاق الذي تم بين برشلونة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تجديد عقده مع النادي الكتالوني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع النجم الأرجنتيني لتجديد عقده مع الفريق لخمس سنوات.

وأضافت: "ميسي يرى أن بإمكانه أن يعطي خمس سنوات متواصله مع البارسا، وهو أمر يشاركه النادي به، لبناء مشروع قوي يقوده الأرجنتيني".
وأشارت، ميسي وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50% وقبل بالشروط التي وضعتها إدارة النادي، نظرًا للوضع المالي المُعقد الذي يمر به البارسا.

وتابعت الصحيفة: "لم يكن المال هو المشكلة في المفاوضات بين الطرفين، بل الضرائب، إذ كانت مسألة حساسة لأن كلا الطرفين لم يرغب في اتخاذ أي خطوة خاطئة".

وأفادت الصحيفة بأن الأمر بمثابة اتفاق، ولم يتم إبرامه بشكل نهائي، لكن كل الأمور تذهب في طريق متقدم جدًا، وسيتوجب على محامي برشلونة ووكيل اللاعب إنهاء تفاصيل العقد، ومن المُقرر أن يتم الإعلان خلال أسابيع ومع نهاية شهر يوليو الجاري عن التجديد.

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد سيكون 350 مليون يورو.

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