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شاهد.. كيف أصبح عقار ميدان الساعة بعد السيطرة على الحريق الهائل
الخميس 15/يوليو/2021 - 04:58 ص
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سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي اندلع في معرض للسجاد بمنطقة ميدان الساعة بـ"الطالبية فيصل".
ونشبت ألسنة النيران في معرض للسجاد في المنطقة، ومنه امتدت إلى أحد العقارات المجاورة.
وبدأت قوات الحماية المدنية إخلاء العقار المكون من 12 طابقا، ومحاصرة ألسنة اللهب، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.
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