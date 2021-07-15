شاهد.. كيف أصبح عقار ميدان الساعة بعد السيطرة على الحريق الهائل

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي اندلع في معرض للسجاد بمنطقة ميدان الساعة بـ"الطالبية فيصل".





ونشبت ألسنة النيران في معرض للسجاد في المنطقة، ومنه امتدت إلى أحد العقارات المجاورة.



