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بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انطلقت اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والتي تستضيفها جامعةالفيوم في الفترة من ١٢ وحتى ١٥ من يوليو ٢٠٢١.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعضو لجنة التحكيم، وأعضاء لجنة تحكيم المرحلة النهائية، وهم: أ.د هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية، والدكتور نيفين السواح عميد كلية الزراعة بالفيوم، والدكتور محمود سيد عبد الصادق عميد كلية العلوم بجنوب الوادي، والدكتور رشدي العدوي بجامعة كفر الشيخ، والدكتور أشرف العباسي بجامعة بني سويف، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومشرفي الوفود المشاركة والطلاب المشاركين

وكانت اللجنة المنظمة للمسابقة قد أعلنت عن الطلاب الفائزين بالمرحلة السابقة حيث تم اختيار ٦ طلاب ممثلين لخمس جامعات حيث تم تصعيد طالبين من جامعة الفيوم، وطالب من جامعة السويس، وطالب من جامعة الإسكندرية، وآخر ممثلا لجامعة النهضة، وطالب بجامعة جنوب الوادي، و٨ طالبات ممثلات لسبع جامعات؛ جامعة السادات وحلوان والمنوفية والفيوم وبني سويف ودمياط والسويس، للمشاركة في المرحلة النهائية.

وتضمنت معايير تقييم الطلاب والطالبات المشاركين بالمسابقة الالتزام بالوقت المحدد ومدته ٧ دقائق لكل طالب، و٣ دقائق للمناقشة بالإضافة لحسن استخدام اللغة والعرض الكافي لمقترح حول الإنجازات التي حدثت خلال السبع سنوات السابقة ورؤية كل طالب لما يمكن فعله في السبع سنوات القادمة.

يذكر أنه سيتم اختيار الثلاث مراكز الأولى طلاب وطالبات عقب انتهاء الاختبارات النهائية بحفل الختام الذي سيقام التاسعة مساء الغد.

والجدير بالذكر أيضًا أنه سيتم تنظيم رحلة ترفيهية لجميع الوفود المشاركة لزيارة أبرز المعالم السياحية بمحافظة الفيوم برعاية من د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية
بدء اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية

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