تدرب مشرفات تمريض الفيوم بالمستشفيات على الإنعاش القلبي الرئوي

قام الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتدريب عدد 14 من تمريض مستشفيات الصحة بالفيوم للمرة التاسعة على التوالى على كيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية والانعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية.





جاء ذلك في إطار خطة لتطوير أداء النمريض بالمستشفيات واثراء معلوماتهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد.





تم التدريب بحضور مدير إدارة التمريض والتى أوضحت أن هذا التدريب يأتى وفقا للخطة الموضوعة من إدارة التمريض بالأتفاق مع الدكتور وكيل الوزارة بان يتم هذا التدريب مرتين اسبوعيا يومى من كل أسبوع بالمديرية حتى يتم الإنتهاء من تدريب جميع تمريض المستشفيات، كما قامت الأستاذة إسراء فتحي، مفتش التمريض العلاجى بإدارة التمريض بتدريب الحاضرين عمليا على النموذج المتوفر.





بعد ذلك عرض فريق برنامج الإيدز بقيادة الدكتورة نورهان عبدالوهاب محمد، منسق عام البرنامج محاضرة عن التعريف بمرض الإيدز وطرق انتقاله وأماكن تواجده وكيفية انتقال العدوى ومراحل المرض.





كما عرضت اماكن تواجد التحليل والإجراءات الوقائية لما بعد الوخز وطريقة العلاج ومعنى الوصم والتمييز وطرق القضاء عليه.



