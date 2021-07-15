موعد مباراة الأهلي المقبلة فى الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره نادي البنك الأهلي يوم 22 من هذا الشهر فى مباراة مؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 22 المقبل فى تمام الساعة الساعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثاني ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.