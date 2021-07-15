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قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه النادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل فى نهائي مسابقة دوري ابطال افريقيا بمدينة الرابط فى المغرب.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال افريقيا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

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