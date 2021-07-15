فالنسيا يعلن مواجهة ميلان ودياُ

أعلن نادي فالنسيا، أن ميلان سيكون منافسه في بطولة كأس نارانخا الودية التي ينظمها على ملعبه، ميستايا، ضمن سبع مباريات سيخوضها قبل بدء منافسات الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وسيلعب "الخفافيش" لأول مرة في مرحلة ما قبل الموسم تحت إمرة خوسيه بوردالاس مساء الجمعة أمام فياريال في بلدة أوليبا، التي يقيم فيها معسكره منذ الإثنين الماضي.

وسيلعب فالنسيا مباراتيه المقبلتين على ملعب أنطونيو بوتشاديس في مدينة باتيرنا الرياضية، حيث سيواجه أتلوميتوس اليوناني وكارتاخينا الإسباني يومي 21 و24 يوليو (تموز) على التوالي.

في إطار معسكره التحضيري الثاني في مورثيا، سيواجه فالنسيا ريال ثاراجوثا في 28 يوليو على ملعب بيناتار أرينا في منطقة سان بيدرو ديل بيناتار وفي 30 من نفس الشهر سيعود إلى بوتشاديس لمواجهة ليفانتي.

وفي الرابع من أغسطس (آب)، ستقام مباراة فالنسيا أمام ميلان على ملعب ميستايا، في النسخة 49 من البطولة الودية، ما يعني إعادة نفس المشهد الذي تكرر بين الفريقين في 2014، ضمن نفس المنافسة، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بواقع 2-1.

ولإتمام المباريات الودية قبل بداية الموسم، سيسافر فريق "الخفافيش" إلى إنجلترا لمواجهة نادي برينتفورد في 7 أغسطس (آب)، وبعد ستة أيام، سيخوض فالنسيا أول مباراة له في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا أمام خيتافي.