Advertisements

فالنسيا يعلن مواجهة ميلان ودياُ

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن نادي فالنسيا، أن ميلان سيكون منافسه في بطولة كأس نارانخا الودية التي ينظمها على ملعبه، ميستايا، ضمن سبع مباريات سيخوضها قبل بدء منافسات الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وسيلعب "الخفافيش" لأول مرة في مرحلة ما قبل الموسم تحت إمرة خوسيه بوردالاس مساء الجمعة أمام فياريال في بلدة أوليبا، التي يقيم فيها معسكره منذ الإثنين الماضي.

وسيلعب فالنسيا مباراتيه المقبلتين على ملعب أنطونيو بوتشاديس في مدينة باتيرنا الرياضية، حيث سيواجه أتلوميتوس اليوناني وكارتاخينا الإسباني يومي 21 و24 يوليو (تموز) على التوالي.

في إطار معسكره التحضيري الثاني في مورثيا، سيواجه فالنسيا ريال ثاراجوثا في 28 يوليو على ملعب بيناتار أرينا في منطقة سان بيدرو ديل بيناتار وفي 30 من نفس الشهر سيعود إلى بوتشاديس لمواجهة ليفانتي.

وفي الرابع من أغسطس (آب)، ستقام مباراة فالنسيا أمام ميلان على ملعب ميستايا، في النسخة 49 من البطولة الودية، ما يعني إعادة نفس المشهد الذي تكرر بين الفريقين في 2014، ضمن نفس المنافسة، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بواقع 2-1.

ولإتمام المباريات الودية قبل بداية الموسم، سيسافر فريق "الخفافيش" إلى إنجلترا لمواجهة نادي برينتفورد في 7 أغسطس (آب)، وبعد ستة أيام، سيخوض فالنسيا أول مباراة له في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا أمام خيتافي.

أخبار تهمك

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل الاتفاق الأخير بين برشلونة وميسي

منذ 35 دقيقة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 21 ساعة

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 14 ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

06:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس