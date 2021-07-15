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رمضان صبحي يوجه رسالة قوية للجماهير قبل أولمبياد طوكيو

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج رمضان صبحى، نجم المنتخب الأولمبى، وفريق بيراميدز، بتصريحات جديدة، أكد فيها أن دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بـ طوكيو 2021، ويشارك بها المنتخب ليست سهلة.

 

وقال، فى تصريحات لـ برنامج "مساء أون"، والذى يذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "مجموعتنا صعبة والبطولة مش سهلة، وتابعا: "ولكن عايزين نعمل حاجة كويسة لبلدنا ولنفسنا".

 

وأضاف أن لاعبى المنتخب سيبذلون أقصى ما لديهم من جهد وتعب، دون النظر لحجم الفرق المشاركة فى البطولة، وفى النهاية تكون النتيجة بيد الله.

 

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى أولمبياد 2021 بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28 يوليو.

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