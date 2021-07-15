التفاصيل الكاملة لأزمة تسريبات فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

تتواصل التسريبات التي تنشرها مجلة "إل كونفيدنيسيال" الرقمية الإسبانية لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وهذه المرة كان ضحيتها كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

وصباح الثلاثاء، بدأت المجلة سلسلة التسريبات بمقطع هاجم فيه بيريز أسطورتي ريال مدريد، إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس، اتهمهما فيه بأنهما أكبر نصابان في تاريخ النادي الملكي.

قال بيريز في التسريب الصوتي الذي نشرته "إل كونفيدينسيال" صباح الثلاثاء: "كاسياس ليس حارس مرمى لريال مدريد، ماذا تريدني أن أخبرك به، هو ليس كذلك، لم يكن أبدًا، لقد كان الفشل الكبير الذي تعرضنا له، ما يحدث هو أن لديه من يعشقونه، ويريدون التقاط الصور معه والحديث إليه، لا أعرف، هم فقط يدافعون عنه كثيرًا".

وأضاف بيريز: "حسنًا، إنه واحد من أكبر الخدع التي تعرض لها ريال مدريد، والثاني هو راؤول، إنهما من أكبر النصابين في تاريخ ريال مدريد".

وبعد الانتشار الواسع لتلك التسريبات، أصدر بيريز بيانًا عبر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، أكد خلاله أن تلك التسريبات مقتطعة من سياقها، وأن محاميه سيعملون على المسار الواجب اتخاذه بشأنها.

ونشرت "إل كونفيدنيسيال" تسريبًا صوتيًا جديدًا لرئيس ريال مدريد، تم تأريخه وفقًا لوسائل الإعلام في أكتوبر 2012، أكد خلاله أن كريستيانو رونالدو غبي، كما شن هجومًا قاسيًا على جوزيه مورينيو.

جاء في التسجيل المسرب لرئيس ريال مدريد عن رونالدو: "إنه مجنون، هذا الرجل أحمق، رجل مريض، تعتقد أن هذا الرجل طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل الأشياء التي يفعلها".

وأضاف: "آخر ما قام به كان هراء، العالم كله رأي ذلك، لماذا تعتقد أنه يفعل ذلك الشيء الغبي؟".

وتابع: "خورخي مينديز لا يتحكم في أي شيء، تمامًا كما أنه لا يأمر مورينيو بأي شيء، كلاهما مدلل، المدرب وهو، إنهم لا يرون الواقع، لأن كلاهما يمكن أن يكسب المزيد من المال إذا كانوا غير ذلك، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في مجال حقوق الصور، أيضًا، مع هذا الوجه الذي يظهرونه بتلك الطريقة الجريئة حيث يكرههم الجميع".

وفي التسريب تواصل حديث بيريز عن مورينيو فيما مسألة لعب فابيو كوينتراو، وقال: "إنه أحد اللاعبين الذين أثر فيهم ريال مدردي، إنه رجل ليس له رأس، وهؤلاء الرجال في ريال مدريد يمكن أن يأكلوه، إنه قذر ومورينيو أحمق، لا يعني ذلك أنه لا يريد اللعب".

جاء في التسجيل المسرب لرئيس ريال مدريد عن رونالدو: "إنه مجنون، هذا الرجل أحمق، رجل مريض، تعتقد أن هذا الرجل طبيعي لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل الأشياء التي يفعلها".

وأضاف: "آخر ما قام به كان هراء، العالم كله رأي ذلك، لماذا تعتقد أنه يفعل ذلك الشيء الغبي؟".

وتابع: "خورخي مينديز لا يتحكم في أي شيء، تمامًا كما أنه لا يأمر مورينيو بأي شيء، كلاهما مدلل، المدرب وهو، إنهم لا يرون الواقع، لأن كلاهما يمكن أن يكسب المزيد من المال إذا كانوا غير ذلك، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في مجال حقوق الصور، أيضًا، مع هذا الوجه الذي يظهرونه بتلك الطريقة الجريئة حيث يكرههم الجميع".

وفي التسريب تواصل حديث بيريز عن مورينيو فيما مسألة لعب فابيو كوينتراو، وقال: "إنه أحد اللاعبين الذين أثر فيهم ريال مدردي، إنه رجل ليس له رأس، وهؤلاء الرجال في ريال مدريد يمكن أن يأكلوه، إنه قذر ومورينيو أحمق، لا يعني ذلك أنه لا يريد اللعب".

وأكمل: "حسنًا، إنه غير طبيعي قليلًا، ويقود سيارته بدون رخصة، ومع ذلك فقد سقط تحت الضغط بسبب مرضه، لكن الآخرين لا يهتمون إذا كانت مريضًا، لأنه قذر".