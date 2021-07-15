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دورتموند يحسم مصير هالاند

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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طمأن نادي بوروسيا دورتموند الألماني جماهيره بشأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت قد ترددت أنباء قوية عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات هالاند، خلال الميركانو الصيفي الحالي، الأمر الذي أثار القلق عند جماهير الفريق الألماني، التي ترغب في استمرار نجم الفريق الأول موسم آخر على الأقل.

وعبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " نشر بروسيا دورتموند صورة لهالاند من إستعداد الفريق للموسم الجديد،وكتب عليها:"حسنًا، من لدينا هنا".

ويريد دورتموند من هذا المنشور، أن يطمئن جمهوره إلى أن هالاند مستمر في سيجنال إيدونا بارك، ولا صحة لأنباء رحيله هذا الصيف.

جدير بالذكر أن هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده، بقيمة 75 مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل الصيف المقبل.

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