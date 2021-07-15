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بيراميدز يخطط لخطف صفقة مدوية من الزمالك

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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دخل نادى بيراميدز، فى مفاوضات مع محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، خلال الساعات الماضية، لضمه خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ووفقا لما أكدته بعض المصادر، إلى أن هناك اتجاه داخل نادي بيراميدز في الحصول على توقيع محمد ابو جبل، في الوقت الذي يتمسك فيه ابو جبل في الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأوضحت المصادر، أن رغبة أبو جبل فى الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء هي بسبب شعوره بصعوبه حصوله على الفرصه الكاملة في المشاركة، فى ظل علاقة محمود جنش القوية مع بعض اللاعبين الكبار داخل الفريق.

كما شددت المصادر إلى أن جهاز الكرة فى نادى الفريق الأبيض لا يمانع رحيل أحد الحراس، في ظل الخلافات التي حدثت بين الثلاثى عواد وجنش وأبو جبل.

وينتهى عقد محمد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أى فريق فى يناير المقبل.

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