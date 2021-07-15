ليفربول يستقر على بديل فينالدوم

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة متوسط الميدان البلجيكي يوري تيليمانس، في الرحيل عن صفوف ليستر سيتي، مع استهدافه الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ديلي ميل" البريطاية، فإن ليستر سيتي يريد الحصول على 64 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير، من أجل الموافقة على رحيل تيليمانس الذي يتبقى في عقده عامان مع الفريق".





وأضافت:" يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، يفكر في تيليمانس باعتباره الخليفة المناسب لجيورجينيو فينالدوم، الذي رحل في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف".





وظهر تيليمانس البالغ من العمر 24 عامًا، مستويات جيدة رفقة ليستر الموسم الماضي، عقب قيادة فريقه في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ الثعالب، مسجلًا هدف الانتصار في النهائي على حساب تشيلسي.





والجدير بالذكر أنه سجل تيليمانس 6 أهداف وصنع 4 آخرين في 38 مباراة خاضها في البريميرليج، في الموسم الذي أنهاه ليستر سيتي بالمركز الخامس خلف تشيلسي.