Advertisements

ليفربول يستقر على بديل فينالدوم

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة متوسط الميدان البلجيكي يوري تيليمانس، في الرحيل عن صفوف ليستر سيتي، مع استهدافه الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ديلي ميل" البريطاية، فإن ليستر سيتي يريد الحصول على 64 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير، من أجل الموافقة على رحيل تيليمانس الذي يتبقى في عقده عامان مع الفريق".


وأضافت:" يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، يفكر في تيليمانس باعتباره الخليفة المناسب لجيورجينيو فينالدوم، الذي رحل في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف".


وظهر تيليمانس البالغ من العمر 24 عامًا، مستويات جيدة رفقة ليستر الموسم الماضي، عقب قيادة فريقه في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ الثعالب، مسجلًا هدف الانتصار في النهائي على حساب تشيلسي.


والجدير بالذكر أنه سجل تيليمانس 6 أهداف وصنع 4 آخرين في 38 مباراة خاضها في البريميرليج، في الموسم الذي أنهاه ليستر سيتي بالمركز الخامس خلف تشيلسي.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

دورتموند يحسم مصير هالاند

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لأزمة تسريبات فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 22 ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدوري المصري

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

08:25 ص

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

03:45 ص

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس