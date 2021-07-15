ليفربول يستقر على بديل فينالدوم
كشفت
تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة متوسط الميدان البلجيكي يوري تيليمانس، في الرحيل
عن صفوف ليستر سيتي، مع استهدافه الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات
الصيفية الجارية.
ووفقًا
للمعلومات الواردة بصحيفة "ديلي ميل" البريطاية، فإن ليستر سيتي يريد
الحصول على 64 مليون جنيه إسترليني على أقل تقدير، من أجل الموافقة على رحيل
تيليمانس الذي يتبقى في عقده عامان مع الفريق".
وأضافت:"
يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، يفكر في تيليمانس باعتباره الخليفة المناسب
لجيورجينيو فينالدوم، الذي رحل في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان هذا
الصيف".
وظهر
تيليمانس البالغ من العمر 24 عامًا، مستويات جيدة رفقة ليستر الموسم الماضي، عقب
قيادة فريقه في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ
الثعالب، مسجلًا هدف الانتصار في النهائي على حساب تشيلسي.
والجدير
بالذكر أنه سجل تيليمانس 6 أهداف وصنع 4 آخرين في 38 مباراة خاضها في
البريميرليج، في الموسم الذي أنهاه ليستر سيتي بالمركز الخامس خلف تشيلسي.