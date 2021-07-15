أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يوليو 2021

استقرت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الخميس،مع توقعات بارتفاع المعدن الأصفر بعد أن تجاوز السعر العالمي مستويات 1814 دولار.

اسعار الذهب في مصر الان :

وسجل "عيار 18" نحو 677.25 جنيها، و"عيار 21" الأكثر شعبية يسجل 790 جنيها، وبلغ "عيار 24" سعر 902.75 جنيه و سجل الجنيه الذهب 6320 جنيهات.





توقعات اسعار الذهب العالمية :

ويترقب سوق المعادن الثمينة إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني عن شهر يونيو وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1814.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1814.5 دولار.



