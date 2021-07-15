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أسعار الدولار اليوم الخميس في مستهل تعاملات اليم الخميس 15-7-2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:38 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار  الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 15-7-2021، ليسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع, وفي بنك قناة السويس سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار اليوم لخميس 15 يوليو 2021:

وفي البنوك الخاصة (البنك التجاري الدولي - اتش اس بي سي - بلوم - كريدي اجريكول) استقرت أسعار الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع, كما استقر في بنك (وفا التجاري) ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

 

واستقرت سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تباينا أمام الجنيه، بعد أن تراجع أمس في بنك مصر بقيمة 14 قرشا لتسجل 18.38 جنيه للشراء, وبقيمة 12 قرشا لتسجل 18.54 جنيه للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي, تراجعت العملة الأوروبية أمس بقيمة 13 قرشا لتسجل 18.41 جنيه للشراء, وبقيمة 12 قرشا لتسجل 18.57 جنيه للبيع.

 

وبالنسبة للعملات العربية, سجل الريال السعودي هدوءا في بنكي (الأهلي المصري - مصر) ليسجل 4.16 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع.

 

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