أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 15 -7-2021

استقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية اليوم الخميس 15-7-2021 عند 27 جنيهًا فى المزرعة وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.





، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا.

وقال السيد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعات قوية خلال الشهرين الماضيين بلغت نسبتها أكثر من 30%.

وتابع " عبد العزيز"، " هناك بالفعل ارتفاعات في أسعار البيض بمختلف أنواعه في السوق المحلي خاص، هذا يرجع إلى خروج عدد كبير من كبار المنتجين خارج السوق بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال شهر رمضان الذي شهد تراجع حاد في سعر كرتونة البيض دون مستوى التكلفة بالإضافة الى ارتفاع أسعار الأعلاف."

وكان طبق البيض يباع في شهر رمضان بسعر 24 جنيه في المتوسط للمستهلك، بينما كان تكلفة تقف على أصحاب المزارع بقيمة 33 جنيه.

وارتفع متوسط سعر البيضه في السوق المحلي بمختلف الأنواع ويتراوح بين 1.50 جنيه إلى 1.75 جنيه، وزاد سعر طبق البيض الأحمر إلى 43 جنيه بالنسبة للتجار ليصل إلى المستهلك بقيمة 47 جنيه، والأبيض إلى 40 جنيه بالنسبة للتجار ليصل إلى 45 جنيه للمستهلكين، بعدما كان قد سجل في المتوسط 30 جنيه بداية مايو.

وتوقع" عبد العزيز" خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن تبدأ أسعار البيض في الانخفاض مع دخول موسم عيد الأضحى، الذي سيشهد عودة المنتجين مرة أخرى للسوق.

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.