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حرس الحدود الباكستاني يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد عند الحدود مع أفغانستان

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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استخدم حرس الحدود الباكستاني، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد عند الحدود مع أفغانستان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن سياسة بلاده واضحة للغاية بشأن أفغانستان، وهي أنها لن تتدخل في شؤون أفغانستان ولن تكون جزءًا من أي حرب في هذا البلد المجاور تحت أي ظرف من الظروف، كما أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ضد أحد.

 

وأضاف في تصريحات أدلى بها اليوم في إسلام آباد أن باكستان ترى ما يجري في أفغانستان شأنًا داخليًّا، ويجب على الأفغان أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم.

 

وأوضح أن باكستان تراقب عن كثب التغيرات في المنطقة والوضع بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وترى أهمية تشكيل حكومة دائمة في أفغانستان ولا تريد أن تكون هناك حرب أهلية، مؤكدًا أن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان وباقي دول المنطقة.

وحول الهند قال وزير الداخلية الباكستاني إن بلاده لن تدخل في أي محادثات معها ما لم تتراجع الحكومة الهندية عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن إقليم كشمير في الخامس من أغسطس 2019م بما في ذلك قرار إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.

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