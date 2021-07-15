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ألمانيا: مقتل 6 أشخاص فقدان 30 آخرين جراء انهيار منازل بسبب الفيضانات

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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خلفت الفيضانات في غرب ألمانيا ستة قتلى والعديد من المفقودين، وتسببت في انهيار ستة منازل على الأقل.

قالت الشرطة، اليوم الخميس، إنه لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد 30 حول مركز زراعة العنب في أروفيلر، جنوب بون، بعد أن فجر نهر أهر، الذي يصب في نهر الراين، ضفتيه، مما أدى إلى تدمير المنازل. وتقطعت السبل بنحو 50 منزلا على الأسطح، وكان المزيد من المنازل معرضة لخطر الانهيار.

وقال متحدث باسم الشرطة "هناك العديد من الأماكن التي انتشرت فيها فرق الإطفاء وعمال الإنقاذ. ليست لدينا صورة دقيقة للغاية حتى الآن لأن إجراءات الإنقاذ مستمرة". واضافت الشرطة إنه لقي اثنين من رجال الإطفاء حتفهما في منطقة ساورلاند شمال شرقي بون يوم الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء دي بي إيه إن أحدهما غرق فيما توفي الثاني بعد عملية إنقاذ.

تعطل النقل بالسكك الحديدية والطرق، وتم تعليق الشحن على نهر الراين، وهو شريان تجاري مهم. وقالت خدمة الأرصاد الألمانية إنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على جنوب غرب ألمانيا، على الروافد العليا لنهر الراين الألماني، يومي الخميس والجمعة.

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فيضان انهيار المانيا

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