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طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اهتم طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا، بالمراجعة النهائية قبل دخولهم اللجان لأداء امتحانات الجغرافيا، حيث حرصوا على المراجعة بمحيط اللجان وأمام المدارس قبل دخول اللجان.

وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.

فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)
طلاب الثانوية العامة بقنا يراجعون الجغرافيا قبل اللحظات الأخيرة (صور)

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