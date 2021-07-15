حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

كليب "بحبك"، مُعلنة تبرؤها من الفيلم،

وقامت بمهاجمة الفنان تامر حسني لأنه لم يفي بوعده معها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت حلا شيحة صورة البوستر الخاص بفيلم "مش أنا"، وعلقت عليها قائلة :" أنا اتفاجئت جداً بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته و وضحت فيه أنا إيه".





وتابعت حلا شيحة قائلة:"واتفاجئت اكتر خصوصاً بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".



وأضافت قائلة: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا، بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح".





واستكملت كلامها قائلة:" أنا عارفة و متاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".





وواصلت كلامها قائلة :"بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".



واستطردت حلا شيحة قائلة:"أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، و هي لا تصح و أنا غلطت و بصلح و أهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لإن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلاً، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".





واختتمت كلامها قائلة:"احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف کده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع، وأنا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إلا من تاب و آمن وعمل عملاً صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسن، وكان الله غفوراً رحيماً، الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".