قفزة قوية في مستويات التضخم بالسعودية خلال يونيو الماضي

قالت الهيئة العامة للاحصاء السعودية، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في السعودية خلال شهر يونيو 2021، وصل أعلى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، متأثراً بزيادة كبيرة في أسعار النقل والأغذية والمشروبات.

سجل معدل التضخم في يونيو زيادة بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مقابل 5.7% في مايو 2021، أما على أساس شهري ارتفع التضخم بنسبة 0.2% مقابل 0.2% في مايو.