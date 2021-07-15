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أستراليا: اندلاع متغير دلتا كوفيد 19 يهدد استقرار ملبورن وسيدني

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أبلغت أستراليا عن تباطؤ في حالات كوفيد 19 الجديدة في سيدني، اليوم الخميس، بينما قالت وسائل الإعلام المحلية إن ملبورن ستتبعها في الإغلاق حيث يهدد اندلاع متغير دلتا شديد العدوى بالانتشار في العاصمة الفيكتورية.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان إن أعداد الحالات في سيدني يجب أن تنخفض بشكل كبير حتى تغادر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، بالنظر إلى أن 28 من أصل 65 إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها كانوا أشخاصًا حاملين للعدوي بينما كانوا لا يزالون نشيطين في المجتمع.

وقالت بريجيكليان في سيدني: "في الوقت الذي تتأرجح فيه أرقام الحالات، نشهد استقرارًا. فهي لا تنمو بشكل كبير". ووصف بريجيكليان أعداد الحالات الجديدة بأنها "انخفاض مرحب به"، لكنها حذرت من أن الإصابات قد ترتفع بسبب العدد المتزايد للأشخاص الذين يعانون من سلالة دلتا التي تتحرك في المجتمع، لا سيما في جنوب غرب سيدني.

وقال مسؤولو نيو ساوث ويلز إنه من بين أكثر من 900 شخص أصيبوا خلال التفشي الأخير، تم نقل 73 شخصًا إلى المستشفى، مع وجود 19 شخصًا في العناية المركزة. كما تم الإبلاغ عن حالتي وفاة، الأولى في البلاد هذا العام. وبدأ إغلاق سيدني في 26 يونيو وسيظل ساريًا حتى 30 يوليو على الأقل.

في غضون ذلك، كان من المتوقع أن تدخل ملبورن إغلاقًا اعتبارًا من منتصف الليل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، بعد أن سافر فريق من مشغلي الأثاث من نيو ساوث ويلز المجاورة عبر ولاية فيكتوريا أثناء انتقال العدوى. وأضافت الهيئة أن السلطات لم تقرر بعد إلى متى سيستمر الإغلاق في المدينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم ترد السلطات الفيكتورية على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

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