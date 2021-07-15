رويترز: بايدن وميركل يأملان في إعادة بناء العلاقات المتوترة

تمضي الساعة مع ترحيب الرئيس جو بايدن بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض، اليوم الخميس، حيث يأمل كلاهما في إعادة بناء العلاقات المتوترة بشدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.





والولايات المتحدة وألمانيا حليفان رئيسيان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف حول مجموعة من القضايا الصعبة، بما في ذلك خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يجري بناؤه من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، والذي تخشى واشنطن أن يزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. كما يختلفون أيضًا حول حكمة الشراكة مع الصين بشأن الصفقات التجارية، واستمرار القيود على السفر إلى الولايات المتحدة من أوروبا، ومعارضة ألمانيا لإعفاءات براءات الاختراع المؤقتة التي تهدف إلى تسريع إنتاج لقاح COVID-19.





وينظر بايدن (78 عاما) وميركل (66 عاما) في سلسلة من القضايا الأوسع نطاقا. وقال مسؤولون في كلتا الحكومتين إنهما من المرجح أن يناقشا توحيد الجهود لمحاربة التهديدات للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية والعدوان الإقليمي في أوروبا الشرقية، ودفع الصين للسيطرة على التقنيات المتقدمة. وقالوا إن إنهاء الوباء ووقف تغير المناخ سيظهران أيضًا.





لكن الزعيمين ليس لديهما الكثير من الوقت للعمل معًا على تعزيز العلاقات بين أكبر ورابع أكبر اقتصادين في العالم. حيث تخطط ميركل، المستشارة منذ 2005، للخروج من الحكومة الألمانية بعد الانتخابات الوطنية في سبتمبر، مما يعني أنه من المحتمل أن يُنظر إليها على أنها "بطة عرجاء" في الأشهر الأخيرة من حياتها في السلطة.





وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين المسيحيين على وشك تولي زمام المبادرة في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، لكن لا يزال من غير الواضح أي الأحزاب ستنضم إلى الائتلاف. يتمتع حزب بايدن الديمقراطي بأغلبية ضعيفة في الكونجرس الأمريكي يمكن أن تتبخر في انتخابات الكونجرس عام 2022.



