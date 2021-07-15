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رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرف طوارئ في عيد الأضحى

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، علي رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بانتظام العمل في جميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، ومنع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، خلال أيام العيد، مؤكدًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف اللواء عصمت، انه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء المناطق علي المحطات، وذلك للتأكد من سلامة طلمبات المياه، بالإضافة الي متابعة مديرى الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم عمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، على جميع العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة علي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، ذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية، لشبكات.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه يتابع بنفسه وبصفة شخصية البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لأهالي ومواطني إقليم القناة.

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