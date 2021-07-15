"انخفاض الحرارة وأمطار".. اعرف تفاصيل طقس الإمارات اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 15-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا غائماً بوجه عام ومغبرا أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض يومي الجمعة والسبت.





وذكر المركز أن طقس اليوم " الخميس " سيكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.