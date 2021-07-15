الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس عيد الأضحى (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من غدا الجمعة سيشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل نحو 3 درجات.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، ولكن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 41 درجة خلال وقت الظهيرة، بينما ستصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد إلى 44 درجة.