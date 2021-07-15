الثانوية العامة 2021 .. توافد طلاب شعبة الأدبي على لجان الفيوم لأداء امتحان الجغرافيا





بدء توافد طلاب شعبة الأدبي على لجان الفيوم لأداء امتحان الجغرافيا، اليوم الخميس، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد.



