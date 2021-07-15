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الثانوية العامة 2021 .. توافد طلاب شعبة الأدبي على لجان الفيوم لأداء امتحان الجغرافيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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بدء توافد طلاب شعبة الأدبي على لجان الفيوم لأداء امتحان الجغرافيا، اليوم الخميس، وسط تشديدات أمنية مكثفة أمام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20202021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف منراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.

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