Advertisements

موجة كورونا الجديدة تضغط على مقدمي الخدمات الصحية ببريطانيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن موجة فيروس كورونا الجديدة تضغط على مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا، حيث تبحث المستشفيات عن متطوعين لمعالجة مرضى كوفيد-19، فيما تلغي أخرى العمليات الجراحية.

وكشف الصحيفة أن صندوق "بارتس هيلث" في لندن يبحث عن متطوعين من بين موظفيه يكونوا على استعداد لإعادة نشرهم للمساعدة في علاج مرضى كوفيد في الأسابيع المقبلة. كما تم إبلاغ العاملين في مستشفى لندن الملكي التابع للصندوق، بأنه يمكن نقل مرضى كوفيد من مستشفيات لندن إلى المستشفيات المجاورة إذا استمرت أعداد الإصابات في الإرتفاع، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في مواجهة أعداد متزايدة من حالات الاستشفاء بكورونا.

ففي مانشستر، فتحت المستشفيات عنابر كوفيد-19 إضافية وتقوم بنقل المرضى بين المستشفيات لمحاولة الحفاظ على طاقتها الاستيعابية.

أما في الشمال الشرقي، أخبر صندوق مؤسسة مستشفيات "نيوكاسل أبون تاين" الموظفين أنه ألغى بعض العمليات الأسبوع الماضي مع توقع إلغاء المزيد في الأيام المقبلة.

هذا وسجلت بريطانيا يوم أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 15 يناير بلغت 42302 نقل منها 3110 مرضى إلى المستشفيات بزيادة 45 في المائة عن الأسبوع الماضي.

أخبار تهمك

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 10 ساعات

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ 33 دقيقة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ ساعة و 26 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

منذ ساعة و 20 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 22 ساعة

التفاصيل الكاملة لأزمة تسريبات فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

03:45 ص

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس