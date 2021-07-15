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الاستقرار يسيطر على اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس 15 يوليو 2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:19 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حققت  اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس 15 يوليو 2021 استقرار، وسط حرص من الحكومة  على زيادة المعروض منها بالاسوق للسيطرة على اسعارها، من خلال المشروعات الزراعية المختلفة التى تنفذها.

 

اسعار الخضروات اليوم الخميس 15 -7-2021 :

استقرت أسعار الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لترواح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت الكوسة 50 قرش لترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الفاصوليا لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.

وزاد الباذنجان البلدي 50 قرش ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وانخفض الفلفل الحامي البلدي 25 قرش ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجع الخيارالبلدي 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وانخفضت الملوخية 1.50 قرش لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم  الخميس  15-7-2021 في الأسواق

وارتفع البرتقال الصيفي بنحو 50 قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من7 إلى 13 جنيها.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلي 9 جنيهات.

وارتفع استقر التفاح المصري جنيهين ليتراوح من 10 إلى 17 جنيها.

وارتفع الكانتلوب 1.50 قرش ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و 12 جنيها.

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