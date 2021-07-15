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لهذا السبب..محمد هنيدى أجازة يومين من تصوير "الجواهرجى"
الخميس 15/يوليو/2021 - 09:48 ص
هبة أحمد
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حصل الفنان محمد هنيدي وأبطال فيلم"الجواهرجي" على أجازة يومين من التصوير بسبب تغيير الديكورات، والفيلم يشارك في بطولته منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إخراج إسلام خيري، تأليف عمر طاهر.
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد هنيدي حالياً عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث من المقرر عرضه بالسينمات يوم ٤ أغسطس المقبل، وهو بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، محمود حافظ، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.
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