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"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إلي مدينة كينشاسا في مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وكان في استقباله "ايف بازاييبا ماسودى" نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسفير حمدى شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو، وعدد من كبار المسئولين بحكومة الكونغو.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.

ومن جانبه عبرت "ماسودى" عن سعادتها بزيارة الدكتور محمد عبد العاطي والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما سيلتقي الدكتور عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة الكونغو الديموقراطية، ومن المقرر أن يناقش "عبد العاطي" و"ماسودى" سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو الديمقراطية والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.
"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو
"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو
"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو
"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو
"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو
"عبد العاطي" يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو

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