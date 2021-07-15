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أمر ملكي سعودي بإرسال مساعدات خاصة لقرغيزستان بشأن كورونا

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
الفجر
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تنفيذا لتعليمات صادرة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، جهزت وأرسلت مساعدات طبية إلى قرغيزستان بقيمة نصف مليون دولار أمريكي.

وأشارت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى أن المساعدات الطبية تتمثل في مستلزمات مخصصة للحماية الطبية، وقد تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمينها وتجهيزها وإرسالها إلى قرغيزستان، وهي في إطار "ما تقوم به المملكة من تقديم مساعدات لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف دول العالم لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".

ولُفت إلى أن هذه المساعدات الطبية تأتي أيضا " نظرا لما يربط المملكة العربية السعودية مع الجمهورية القرغيزية من علاقات جيدة ومتطورة في مختلف المجالات".

وذكرت الصحيفة أن سفير المملكة في جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي قام "بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، بتسليم هذه المساعدات في حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام القرغيزية".

ونقل عن نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية تعبيرها عن مشاعر الامتنان "لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأعرَبَ السفير السعودي بدوره "عن أمله في أن تدعم المساعدات الإنسانية المقدمة النظام الصحي في قرغيزستان".

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