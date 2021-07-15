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زعيم التيار الصدري في العراق: لن أشارك في الانتخابات المقبلة

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10 أكتوبر المقبل بلغ 3243 مرشحاً.

 

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم اليوم الأربعاء، إجراء قرعة توزيع الأرقام عليهم ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام والصحف والموقع الرسمي للمفوضية.

 

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن أكثر من 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائباً وسوف يتولى تسمية رئيس جديد للبلاد، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

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