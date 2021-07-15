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لقاء بين خبراء الاتحاد الأوروبي للانتخابات ووزير الدفاع الفنزويلي

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:54 ص
بوابة الفجر
أ ف ب
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التقى خبراء الانتخابات في الاتحاد الأوروبي وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو ومسؤولين قضائيين بينما يخضع معارض وناشط إعلامي من منظمة غير حكومية للاعتقال بتهمة الإرهاب.

ويقوم الخبراء الذين وصلوا الأسبوع الماضي بـ"مهمة استكشافية" لتقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة لانتخابات المناطق في 21 نوفمبر.

وكتب بادرينو في تغريدة على "تويتر" "لقاء لطيف مع البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عشية الانتخابات الضخمة المقبلة في فنزويلا"، مضيفا: "أكدنا رسالتنا الديمقراطية والدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه القوات المسلحة كضامن للسلام".

وفي وقت سابق التقى الخبراء قضاة محكمة العدل العليا. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو في بيان بعد الاجتماع إن "هدفنا هو السلام واحترام إرادة الشعب".

ولم يعرف ما إذا كان جدول الأعمال يتضمن مناقشة اعتقال فريدي غيفارا أحد رموز المعارضة والمقرب من زعيمها خوان غوايدو، وتوقيف خافيير تارازونا مدير منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "فونداريديس" الناقد والمتخصص في شؤون المنطقة الحدودية مع كولومبيا.

واعتقل تارازونا في الثاني من يوليو بينما أوقف الاثنين غيفارا الذي كان في وفد للمعارضة التقى الخبراء الأوروبيين. وقد اتهما بـ"الإرهاب".

وفي 2020، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمحاولة إقناع السلطات بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى يتمكن من نشر بعثة مراقبة. ورفضت السلطات الفنزويلية ذلك وأجريت الانتخابات التشريعية في السادس من ديسمبر على الرغم من مقاطعة جزء كبير من المعارضة، ولا سيما غوايدو.

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