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الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر

الخميس 15/يوليو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أتم صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، وكوسكو شيبنج بورتس صفقة لشراء حصة مجمعة تبلغ 21.2 بالمئة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من الشركة السعودية للخدمات الصناعية  .

وقال في بيان أن سيسكو ستتلقى مبالغ إجمالية بقيمة 556.5 مليون ريال (148 مليون دولار) من الصفقة.

وقال إن المبالغ ستدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بتعزيز عوائد المساهمين وتحسين محفظتها.

وأضاف أن لوجي بوينت قامت أيضا بتصفية أربعة بالمئة من حصتها المباشرة في المحطة وستتلقى مبالغ إجمالية قدرها 105 ملايين ريال.

اضطلع جيه.بي مورجان بدور المستشار المالي في الصفقة، وتعاونت شركتا عبدالعزيز العجلان وشركاه وبيكر ماكنزي المحدودة في دور المستشار القانوني.

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