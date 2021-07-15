علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو

علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو
وضعت
مقدمة البعثة الإدارية لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 علم
مصر على المقر الذي تم إستلامه لإقامة البعثة المصرية خلال فاعليات دورة
الألعاب الأولمبية.
وكانت
مقدمة البعثة الإدارية المصرية غادرت القاهرة على مرحلتين ضم الفوج الأول الذي
غادر يوم الثلاثاء كلا من ، الأستاذ خالد حسن المدير المالي والأستاذة لميس غازي
مديرة الشئون الفنية والدكتورة أماني عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية .
وغادر
الوفد الثاني من مقدمة البعثة يوم الأربعاء برئاسة المهندس الباسل عبدالله عضو
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع
ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات
العامة باللجنة الأولمبية المصرية والأستاذ أحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس
اللجنة الأولمبية المصرية.
وتم
فور الوصول وإستلام المقر رفع علم مصر على المقر في تقليد يتم من جميع البعثات
برفع علم الدولة فور إستلام المقر الرسمي لإقامة البعثة داخل القرية الأولمبية
في إنتظار المراسم الرسمية لرفع العلم المصري فور وصول البعثات .
وتوجهت
مقدمة البعثة من أجل إستلام المقر وتنظيم إجراءات إقامة وتسكين البعثة المصرية
وحضور الإجتماع الفني لتسجيل البعثة المصرية وإنهاء الاجراءات مبكرا وتذليل كافة
العقبات قبل وصول باقي البعثة المصرية.