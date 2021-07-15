علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو

وضعت مقدمة البعثة الإدارية لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 علم مصر على المقر الذي تم إستلامه لإقامة البعثة المصرية خلال فاعليات دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت مقدمة البعثة الإدارية المصرية غادرت القاهرة على مرحلتين ضم الفوج الأول الذي غادر يوم الثلاثاء كلا من ، الأستاذ خالد حسن المدير المالي والأستاذة لميس غازي مديرة الشئون الفنية والدكتورة أماني عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية .

وغادر الوفد الثاني من مقدمة البعثة يوم الأربعاء برئاسة المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية والأستاذ أحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وتم فور الوصول وإستلام المقر رفع علم مصر على المقر في تقليد يتم من جميع البعثات برفع علم الدولة فور إستلام المقر الرسمي لإقامة البعثة داخل القرية الأولمبية في إنتظار المراسم الرسمية لرفع العلم المصري فور وصول البعثات .

وتوجهت مقدمة البعثة من أجل إستلام المقر وتنظيم إجراءات إقامة وتسكين البعثة المصرية وحضور الإجتماع الفني لتسجيل البعثة المصرية وإنهاء الاجراءات مبكرا وتذليل كافة العقبات قبل وصول باقي البعثة المصرية.