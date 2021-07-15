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نهائي الأبطال.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي ضد كايزر تشيفز

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.


كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.


ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل 17 من شهر يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.


ومن المقرر أن يعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على محمد شريف في مركز المهاجم أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

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